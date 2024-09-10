Війна може закінчитися вже восени: що саме готує Зеленський — EFE

Президент України Володимир Зеленський прагне досягти миру вже цієї осені, спираючись на міжнародний тиск на Росію для завершення війни на прийнятних для України умовах.

На тлі обмежених перспектив на фронті та ризику скорочення військової допомоги з боку ключових союзників, український лідер Володимир Зеленський працює над "планом перемоги", який має на меті змусити Росію припинити військову агресію вже цієї осені.

Про це пише EFE.

Зеленський поступово розкриває деталі свого плану, який він планує презентувати ключовим міжнародним партнерам. Як він раніше зазначив в інтерв'ю, план базується на підтримці від партнерів України, а не на добрій волі Росії. Президент вважає, що за умови достатнього міжнародного тиску на Кремль війна може закінчитися цієї осені.

"Я побудував цей план на передумові, що він може стати реальністю завдяки нашим партнерам, а не завдяки волі чи відсутності волі Російської Федерації", — сказав український президент в інтерв’ю.

Зеленський розкрив деякі деталі "плану перемоги" делегації конгресменів США, з якою він зустрівся на економічному форумі, в якому він брав участь в Італії.

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Про цей "план перемоги" Володимир Зеленський вперше заговорив 27 серпня, коли пояснив, що планує представити цей документ ще президенту США Джо Байдену, а також кандидатам від Республіканської та Демократичної партії Дональду Трампу і Камалі Гарріс.

"Головна суть цього плану — змусити Росію припинити війну", — сказав він.

Одним із головних активів для досягнення цього, за його словами, буде успіх української операції в російському Курському районі, де Київ контролює близько 1300 квадратних кілометрів.

"Схоже, що метою Курської операції було змусити Москву відправити туди війська з Донбасу, зміцнити моральний дух в країні і, можливо, змусити Путіна йти на переговори. Але, здається, це не працює. Не схоже, що Путін поступається. Схоже, він налаштований на тривалу війну", — розповів EFE український аналітик Володимир Дубовик.

Окрім можливості обміну окупованими територіями між Києвом і Москвою, план має економічний аспект і пропозиції щодо ролі, яку Київ має відігравати в архітектурі міжнародної безпеки, зазначив Зеленський. Четверта частина документа деталізує заходи, які Росія має вжити для припинення військової агресії проти України.

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Паралельно з презентацією цього плану своїм партнерам, Київ готується організувати другий Саміт миру до кінця року, який, на відміну від першого такого заходу, відрізнятиметься запрошенням Російської Федерації.

Із заяв Зеленського та інших українських речників стає зрозуміло, що мета цієї другої зустрічі полягає в тому, щоб якомога більше країн чинили тиск на Росію, щоб вона прийняла мир на умовах, запропонованих Києвом.

Від ефективності цього тиску багато в чому залежить позиція близьких до Росії держав, таких як Китай чи Індія. Київ наполегливо "залицяється" до них, але поки що вони не виявили бажання використати свій вплив на Москву, щоб змусити Росію повністю або частково вийти з України, як того вимагає Зеленський.

Зусилля Зеленського знайти вирішення конфлікту, який здається застійним, збігаються зі зростанням відсотка українців, які готові погодитися на переговори з Росією.

Відповідаючи на питання про стан душі в українському суспільстві, соціолог Андрій Черноусов говорить про два феномени. З одного боку, зростає кількість тих, хто хоче шляхом діалогу покласти крапку в особистій драмі, яку завдала їм війна, але рахунок російського вторгнення вже зависокий для деяких українців, які бачать компроміс як зраду.

"Вони відчуватимуть, що втратили домівку, рідних, пожертвували своїм життям даремно", — зазначає він стосовно цієї верстви населення.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на засіданні "Рамштайну" 6 вересня заявив, що Україна продовжуватиме робити усе, щоб наблизити завершення війни. Це має статися цієї осені.

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