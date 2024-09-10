Стало відомо, чому західна артилерія простоює на фронті

Через затримки у постачанні запчастин, українські САУ часто не можуть бути відремонтовані та повернуті в бойовий стан.

Самохідні артилерійські установки є ключовими для українських оборонних сил на фронті, але через нестачу запчастин та проблеми з ремонтом багато з них не використовуються і простоюють.

Про це пише Bild.

У статті йдеться про те, що українські солдати скаржаться на нестачу запчастин для систем, які вже були поставлені. Повідомляється, що значна частина самохідних артилерійських установок, наданих Німеччиною, Нідерландами та Італією, наразі не працює через знос.

Як повідомили виданню два командири українських артилерійських підрозділів, ситуація з запчастинами є критичною. Самохідні артилерійські установки зношуються дуже швидко через інтенсивне використання, особливо стволи. Під час стрільби великі сили впливають на ствол, що призводить до його зниження точності, і його потрібно замінювати після певної кількості пострілів.

Один з артилеристів розповів, що «через деякий час ми помітили необхідність заміни стволів, але процес заміни відбувається повільно, частково через брак запасних частин».

Повідомляється, що Німеччина наразі постачає невелику кількість стволів для часткового відновлення українських самохідних артилерійських установок, які вийшли з ладу. Однак, за словами українських артилеристів, проблеми не обмежуються лише відстріляними стволами. Інші частини деяких САУ також потребують заміни, але закупівля запасних частин затримується через бюрократичні перешкоди.

Голова Комітету з оборони Німеччини Маркус Фабер підкреслив, що через нестачу запасних частин вийшло з ладу більше систем озброєння, ніж через ворожий вогонь. Він також додав, що хоча в цьому році планується постачання більшої кількості самохідних гаубиць, своєчасна і достатня поставка запасних частин могла б значно збільшити кількість функціонуючих систем оборони для України.

Нагадаємо, Міністерство оборони України затвердило нову оборонну осколкову гранату, аналог радянської Ф-1, для використання в армії. Цей український боєприпас відповідає сучасним стандартам ближнього бою, і раніше в країні не було виробництва таких гранат.

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