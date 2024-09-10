Растущая Луна от 4 до 17 сентября 2024 года: что стоит сделать

Растущая Луна с 4 по 17 сентября 2024 года является временем для развития новых возможностей, усиления внутренней силы и наращивания энергии для дальнейших свершений.
Ростная Луна, которая продлится с 4 по 17 сентября 2024 года, является периодом активного роста и развития. Это время, когда энергия Луны растет, что способствует началу новых дел, наращиванию ресурсов и развитию планов. С эзотерической точки зрения этот период очень благоприятен для работы с внутренней энергией, а также для проведения магических и духовных практик.
Основные характеристики растущей Луны
- Энергия роста: все, что вы начинаете или планируете во время растущей Луны, имеет тенденцию развиваться и расти. Это идеальное время для того, чтобы вкладывать энергию в новые проекты.
- Благоприятное время для планирования: первые дни растущей Луны прекрасны для определения целей и создания планов.
- Время действия: это период активной деятельности. Если вы долго откладывали определенные дела, сейчас самое время начать их.
10 эзотерических советов на период растущей Луны (4-17 сентября 2024 года)
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Запустите новые проекты. Начало любого нового дела при росте Луны увеличивает шансы на ее успешное развитие. Попытайтесь сосредоточиться на проектах, которые вы хотели реализовать.
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Практикуйте аффирмации и визуализации. Энергия Луны помогает усилить ваши желания. Практики визуализации и аффирмации будут более эффективными, особенно если они направлены на достижение целей.
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Медитируйте на привлечение изобилия. Используйте время для медитаций, направленных на привлечение финансового успеха и процветания. Медитации в достатке помогут установить связь с энергией роста.
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Проводите ритуалы на привлечение любви. Если вы хотите найти новые отношения или улучшить существующие, этот период благоприятен для любовной магии.
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Ставьте долгосрочные цели. Во время растущей Луны следует четко формулировать свои планы на несколько месяцев вперед, поскольку энергия будет способствовать стабильному и постепенному развитию.
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Энергетическая работа с кристаллами. Используйте камни, символизирующие рост и процветание, например цитрин, авантюрин или яшму. Носите их с собой или используйте во время медитаций.
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Защитные ритуалы и очищение. Очистка вашего жизненного пространства и ауры также полезна в этот период, чтобы новые энергии могли свободно входить в вашу жизнь.
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Проводите ритуалы на улучшение здоровья. Растущая Луна также подходит для работы над своим физическим и психическим состоянием. Начало новых оздоровительных практик или диет будет иметь положительный результат.
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Работа с рунами. В этот период можно использовать руны, символизирующие рост и развитие, такие как "Феху" (процветание), "Беркана" (рост и новое начало) и "Йера" (плоды труда).
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Привлечение новых возможностей. Это время идеально подходит для создания возможностей. Прислушайтесь к интуиции, ведь во время растущей Луны Вселенная может отправлять вам знаки и подсказки.
Этот период, особенно в преддверии осеннего равноденствия, является важным моментом, когда можно закладывать прочные основы для будущих успехов. Используйте его с пользой для собственного духовного и материального роста.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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