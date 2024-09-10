Растущая Луна от 4 до 17 сентября 2024 года: что стоит сделать

Растущая Луна с 4 по 17 сентября 2024 года является временем для развития новых возможностей, усиления внутренней силы и наращивания энергии для дальнейших свершений.

Ростная Луна, которая продлится с 4 по 17 сентября 2024 года, является периодом активного роста и развития. Это время, когда энергия Луны растет, что способствует началу новых дел, наращиванию ресурсов и развитию планов. С эзотерической точки зрения этот период очень благоприятен для работы с внутренней энергией, а также для проведения магических и духовных практик.

Основные характеристики растущей Луны

Энергия роста: все, что вы начинаете или планируете во время растущей Луны, имеет тенденцию развиваться и расти. Это идеальное время для того, чтобы вкладывать энергию в новые проекты. Благоприятное время для планирования: первые дни растущей Луны прекрасны для определения целей и создания планов. Время действия: это период активной деятельности. Если вы долго откладывали определенные дела, сейчас самое время начать их.

10 эзотерических советов на период растущей Луны (4-17 сентября 2024 года)

Запустите новые проекты. Начало любого нового дела при росте Луны увеличивает шансы на ее успешное развитие. Попытайтесь сосредоточиться на проектах, которые вы хотели реализовать. Практикуйте аффирмации и визуализации. Энергия Луны помогает усилить ваши желания. Практики визуализации и аффирмации будут более эффективными, особенно если они направлены на достижение целей. Медитируйте на привлечение изобилия. Используйте время для медитаций, направленных на привлечение финансового успеха и процветания. Медитации в достатке помогут установить связь с энергией роста. Проводите ритуалы на привлечение любви. Если вы хотите найти новые отношения или улучшить существующие, этот период благоприятен для любовной магии. Ставьте долгосрочные цели. Во время растущей Луны следует четко формулировать свои планы на несколько месяцев вперед, поскольку энергия будет способствовать стабильному и постепенному развитию. Энергетическая работа с кристаллами. Используйте камни, символизирующие рост и процветание, например цитрин, авантюрин или яшму. Носите их с собой или используйте во время медитаций. Защитные ритуалы и очищение. Очистка вашего жизненного пространства и ауры также полезна в этот период, чтобы новые энергии могли свободно входить в вашу жизнь. Проводите ритуалы на улучшение здоровья. Растущая Луна также подходит для работы над своим физическим и психическим состоянием. Начало новых оздоровительных практик или диет будет иметь положительный результат. Работа с рунами. В этот период можно использовать руны, символизирующие рост и развитие, такие как "Феху" (процветание), "Беркана" (рост и новое начало) и "Йера" (плоды труда). Привлечение новых возможностей. Это время идеально подходит для создания возможностей. Прислушайтесь к интуиции, ведь во время растущей Луны Вселенная может отправлять вам знаки и подсказки.

Этот период, особенно в преддверии осеннего равноденствия, является важным моментом, когда можно закладывать прочные основы для будущих успехов. Используйте его с пользой для собственного духовного и материального роста.

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