Враг обстрелял шахту на Донетчине: пострадал человек

В Донецкой области российские войска обстреляли шахту, в результате чего пострадал один человек.

Об этом сообщили в Минэнерго Украины.

"Донецкая область: в результате вражеского обстрела территории одной из шахт повреждено оборудование. На момент инцидента людей в шахте не было. Одному человеку оказана медицинская помощь", – говорится в заявлении.

Также читайте Россия ударила несколькими типами ракет и дронами: сколько воздушных целей сбило ПВО

В ведомстве также проинформировали, что за прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали гражданскую энергетическую инфраструктуру в Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

Фиксировались обесточивание подстанций и бытовых потребителей. Питание уже возобновлено.

Напомним, 9 сентября Минэнерго информировало, что из-за российских атак в семи областях Украины были новые обесточения.

Читайте также: