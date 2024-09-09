Россия атаковала энергообъекты в семи областях — Минэнерго

Энергетики работают над восстановлением подачи электроэнергии.
Из-за российских атак в семи областях Украины есть новые обесточения.
Об этом сообщает Министерство энергетики.
Донецкая область
Из-за вражеских обстрелов за прошедшие сутки обесточено более 11 тысяч абонентов в 9 населенных пунктах. Энергетики восстановили электроснабжение для 14,8 тысячи абонентов в 4 населенных пунктах. На утро остаются без света 170 населенных пунктов – 127,8 тысячи абонентов.
Запорожская область
Из-за боевых действий обесточивалось 40 потребителей, на утро все обеспечены электроэнергией. Всего из-за боевых действий без напряжения 3,7 тысячи потребителей в 51 населенном пункте.
Сумская область
В результате авиаударов и артобстрелов со стороны границы России обесточено 1,7 тысячи абонентов в 7 населенных пунктах. Всего без электроснабжения остаются 8,1 тысячи абонентов в 100 населенных пунктах.
Харьковская область
За минувшие сутки энергетики заживили 2,4 тысячи потребителей. Всего на утро из-за боевых действий без напряжения 112,5 тысячи потребителей. В результате боевых действий без газоснабжения 6 населенных пунктов — 13 067 абонентов.
Херсонская область
После утренних обстрелов в Херсоне дополнительно обесточено 659 абонентов. Всего в областном центре без напряжения 3951 потребитель. В области после обстрела без света 1307 потребителей в одном населенном пункте. В общей сложности без электроснабжения в области более 27 тысяч потребителей в 46 населенных пунктах.
Черниговская область
Из-за боевых действий без электроснабжения 2,3 тысячи потребителей в 27 населенных пунктах.
Напомним, директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко предположил, когда ситуация со светом улучшится.
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