Россия атаковала энергообъекты в семи областях — Минэнерго

Из-за российских атак в семи областях Украины есть новые обесточения.

Об этом сообщает Министерство энергетики.

Донецкая область

Из-за вражеских обстрелов за прошедшие сутки обесточено более 11 тысяч абонентов в 9 населенных пунктах. Энергетики восстановили электроснабжение для 14,8 тысячи абонентов в 4 населенных пунктах. На утро остаются без света 170 населенных пунктов – 127,8 тысячи абонентов.

Запорожская область

Из-за боевых действий обесточивалось 40 потребителей, на утро все обеспечены электроэнергией. Всего из-за боевых действий без напряжения 3,7 тысячи потребителей в 51 населенном пункте.

Сумская область

В результате авиаударов и артобстрелов со стороны границы России обесточено 1,7 тысячи абонентов в 7 населенных пунктах. Всего без электроснабжения остаются 8,1 тысячи абонентов в 100 населенных пунктах.

Харьковская область

За минувшие сутки энергетики заживили 2,4 тысячи потребителей. Всего на утро из-за боевых действий без напряжения 112,5 тысячи потребителей. В результате боевых действий без газоснабжения 6 населенных пунктов — 13 067 абонентов.

Херсонская область

После утренних обстрелов в Херсоне дополнительно обесточено 659 абонентов. Всего в областном центре без напряжения 3951 потребитель. В области после обстрела без света 1307 потребителей в одном населенном пункте. В общей сложности без электроснабжения в области более 27 тысяч потребителей в 46 населенных пунктах.

Черниговская область

Из-за боевых действий без электроснабжения 2,3 тысячи потребителей в 27 населенных пунктах.

Напомним, директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко предположил, когда ситуация со светом улучшится.

РФ прицельно вгатила по буферной зоне ЮНЕСКО во Львове! Враг пытается лишить нас истории

Читайте также: