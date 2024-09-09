Умер известный украинский актер Валерий Бассель

Артиста не стало на 86-м году жизни.

Умер известный украинский актер театра и кино, театральный режиссер и заслуженный артист Украины Валерий Бассель.

Печальную новость в Facebook сообщил Одесский академический кукольный театр, где знаменитость работал. Валерий Бассель ушел из жизни 8 сентября в возрасте 85 лет. Что именно стало причиной смерти – пока неизвестно.

"С глубокой скорбью сообщаем, что ушел из жизни Валерий Михайлович Бассель, заслуженный артист Украины, актер, режиссер, педагог, неповторимая творческая личность, гуру нашего театра. Это огромная потеря для театральной Одессы. Соболезнование всем близким и поклонникам таланта артиста", — говорится в сообщении театра.

Валерий Бассель умер

Прощание с актером состоится во вторник, 10 сентября, в 11:00 возле Одесского академического театра кукол.

Отметим, что Валерий Бассель – украинский актер театра и кино. За время своей карьеры артист успел сняться в около 50 фильмах, среди которых "Место встречи изменить нельзя", "Волшебный голос Джельсомино", "Зеленый фургон" и многие другие.

Напомним, недавно стало известно, что умер народный артист Украины Григорий Шумейко. Актера не стало на 74-м году жизни.

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