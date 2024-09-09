Помер відомий український актор Валерій Бассель

Артиста не стало на 86-му році життя.

Помер відомий український актор театру й кіно, театральний режисер і заслужений артист України Валерій Бассель.

Сумну новину у Facebook повідомив Одеський академічний театр ляльок, де знаменитість працював. Валерій Бассель пішов з життя 8 вересня у віці 85 років. Що саме стало причиною смерті – наразі невідомо.

"З глибоким сумом повідомляємо, що пішов з життя Валерій Михайлович Бассель, заслужений артист України, актор, режисер, педагог, неповторна творча особистість, гуру нашого театру. Це величезна втрата для театральної Одеси. Співчуття всім близьким і прихильникам таланту артиста", – йдеться в повідомленні театру.

Валерій Бассель помер

Прощання з актором відбудеться у вівторок, 10 вересня, об 11:00 біля Одеського академічного театру ляльок.

Зазначимо, Валерій Бассель – український актор театру та кіно. За час своєї кар'єри артист встиг знятися в близько 50 фільмах, серед яких "Місце зустрічі змінити не можна", "Чарівний голос Джельсоміно", "Зелений фургон" та багатьох інших.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що помер народний артист України Григорій Шумейко. Актора не стало на 74-му році життя.

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