Когда ситуация со светом улучшится: эксперт назвал время

В Украине ситуация в энергосистеме должна улучшиться уже в выходные — 7-8 сентября.

Об этом сообщил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко в эфире "Киев 24".

"Сейчас ситуация улучшается. На этой неделе значительно лучше, чем на прошлой. Надеюсь, в выходные ситуация станет еще лучше. Продолжаются ремонтные работы. Это была гибридная атака на АЭС, это признали и в МАГАТЭ. Поэтому ситуация сложная, она будет сложной и зимой, мы — под постоянными обстрелами", – сказал он.

Ранее эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что зимой Украина может столкнуться с большим дефицитом генерирующих мощностей, что может привести к отключениям электроэнергии.

Генеральный директор Yasno прогнозирует дефицит электроэнергии в энергосистеме на уровне 30-35% зимой.

Электроэнергия появилась! Украина уменьшит количество стабилизационный отключений света

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