Коли ситуація зі світлом покращиться: експерт назвав час

В Україні ситуація в енергосистемі має покращитися вже вихідними - 7-8 вересня.

Про це повідомив директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко в ефірі "Київ 24".

"Наразі ситуація покращується. Цього тижня значне краще, ніж минулого. Сподіваюсь, вихідними ситуація стане ще кращою. Тривають ремонтні роботи. Це була гібрідна атака на АЕС, це визнали і в МАГАТЕ. Тому ситуація складна, вона буде складною і взимку, ми - під постійними обстрілами", - сказав він.

Раніше експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що взимку Україна може зіткнутися з великим дефіцитом генеруючих потужностей, що може призвести до відключень електроенергії.

Генеральний директор Yasno прогнозує дефіцит електроенергії в енергосистемі на рівні 30 – 35% взимку.

Електроенергія з’явилася! Україна зменшить кількість стабілізаційний відключень світла

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