Коли в Україні стане менше відключень світла: прогноз експерта

Вже від наступного тижня може бути тільки одна черга.

Вже наступний тиждень може минути в Україні майже без відключень світла. Така ситуація буде за умови, якщо не буде аварій в енергосистемі або ударів ЗС РФ по енергооб’єктах.

Про це в ефірі телеканалу "Київ" повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

З його слів, на відключення електроенергії наступного тижня вплинуть два фактори: відновлення високовольтних мереж, яке має завершитись до вихідних, та відновлення енергоблоків після атак ЗС РФ.

"Я сподіваюсь, що наступного тижня в нас буде максимум одна черга відключень. За такої ж погоди, як ми наразі маємо, чи схожої. А, можливо, в певні дні й не буде відключень взагалі", — сказав експерт.

Раніше експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що взимку Україна може зіткнутися з великим дефіцитом генеруючих потужностей, що може призвести до відключень електроенергії.

Генеральний директор Yasno прогнозує дефіцит електроенергії в енергосистемі на рівні 30 – 35% взимку.

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