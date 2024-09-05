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Путін назвав території України, які РФ хоче окупувати першочергово

Путін назвав території України, які РФ хоче окупувати першочергово

Володимир Путін / Фото: Associated Press

Путін як завжди говорить про начебто "захист" російськомовних українців, виправдовуючи жорстокий напад.

Російський диктатор Володимир Путін, який розв'язав найбільшу війну в Європі після Другої світової, назвав "звільнення" Донбасу пріоритетним завданням.

Про це російський диктатор заявив на Східному економічному форумі у четвер, 5 вересня.

"Путін назвав "звільнення" Донбасу пріоритетною метою в "спецоперації", - цитують його російські пропагандистські ЗМІ.

Додамо, що на цьому ж форумі очільник Кремля заявив, що Москва нібито ніколи не відмовлялася від переговорів з Україною щодо війни. Однак РФ готова розмовляти не на основі "ефемерних вимог", а на базі узгоджених у Стамбулі параметрів.

Нагадаємо, Путін погрожує бити по українських АЕС.

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