Путін назвав території України, які РФ хоче окупувати першочергово

Путін як завжди говорить про начебто "захист" російськомовних українців, виправдовуючи жорстокий напад.

Російський диктатор Володимир Путін, який розв'язав найбільшу війну в Європі після Другої світової, назвав "звільнення" Донбасу пріоритетним завданням.

Про це російський диктатор заявив на Східному економічному форумі у четвер, 5 вересня.

Також читайте Вночі над Україною збили 60 "Шахедів": перші деталі атаки

"Путін назвав "звільнення" Донбасу пріоритетною метою в "спецоперації", - цитують його російські пропагандистські ЗМІ.

Додамо, що на цьому ж форумі очільник Кремля заявив, що Москва нібито ніколи не відмовлялася від переговорів з Україною щодо війни. Однак РФ готова розмовляти не на основі "ефемерних вимог", а на базі узгоджених у Стамбулі параметрів.

Нагадаємо, Путін погрожує бити по українських АЕС.

ССО розбили ворожу колону в Курській області