Вночі над Україною збили 60 "Шахедів": перші деталі атаки

У ніч проти 5 вересня 2024 року росіяни знову влаштували повітряну атаку проти України.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

"Ворог атакував однією балістичною ракетою "Іскандер-М" із тимчасово окупованого Криму та 78-ма ударними БпЛА типу "Shahed" (райони пусків – Курськ, Єйськ, Приморсько-Ахтарськ).

У результаті протиповітряного бою збито 60 ударних БпЛА. Два безпілотники повернулись до Росії, один – до Білорусії. 15 – локаційно втрачені на території України (ймовірно під впливом засобів РЕБ), інформація про руйнування чи потерпілих не надходила", - йдеться у повідомленні.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Полтавській, Чернігівській, Житомирській, Запорізькій та Херсонській областях.

Нагадаємо, у ніч проти 5 вересня відбулася чергова тривала масована атака російських ударних дронів.

На територію країни ворожі безпілотники почали залітати ще ввечері (близько 22:00) з південного та східного напрямків. Протягом усього цього часу російські дрони намагалися атакувати столицю. Цього разу на Київ вони заходили переважно поодинці, а не групами. Але жоден з ворожих БпЛА своє цілі не досягнув. Усі безпілотники, які загрожували столиці, були знешкоджені.

Атака 4 вересня: збито 22 БПЛА та 7 крилатих ракет