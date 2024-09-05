Ночью над Украиной сбили 60 "Шахедов": первые детали атаки

В ночь на 5 сентября 2024 года россияне снова устроили воздушную атаку против Украины.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

"Враг атаковал одной баллистической ракетой "Искандер-М" из временно оккупированного Крыма и 78 ударными БпЛА типа "Shahed" (районы пусков — Курск, Ейск, Приморско-Ахтарск).

В результате противовоздушного боя сбиты 60 ударных БпЛА. Два беспилотника вернулись в Россию, один – в Белоруссию. 15 – локационно потерянные на территории Украины (вероятно, под влиянием средств РЭБ), информация о разрушениях или пострадавших не поступала", — говорится в сообщении.

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Полтавской, Черниговской, Житомирской, Запорожской и Херсонской областях.

Напомним, в ночь на 5 сентября состоялась очередная длительная массированная атака российских ударных дронов.

На территорию страны вражеские беспилотники начали залетать вечером (около 22:00) с южного и восточного направлений. В течение всего этого времени российские дроны пытались атаковать столицу. На этот раз в Киев они входили преимущественно поодиночке, а не группами. Но ни один из враждебных БПЛА своей цели не достиг. Все беспилотники, угрожавшие столице, были обезврежены.

Атака 4 сентября: сбито 22 БПЛА и 7 крылатых ракет