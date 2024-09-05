Путин назвал территории Украины, которые РФ хочет оккупировать в первую очередь

Путин как всегда говорит о якобы "защите" русскоязычных украинцев, оправдывая жестокое нападение.

Российский диктатор Владимир Путин, развязавший самую большую войну в Европе после Второй мировой, назвал "освобождение" Донбасса приоритетной задачей.

Об этом российский диктатор заявил на Восточном экономическом форуме в четверг, 5 сентября.

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"Путин назвал "освобождение" Донбасса приоритетной целью в "спецоперации", – цитируют его российские пропагандистские СМИ.

Добавим, что на этом же форуме глава Кремля заявил, что Москва якобы никогда не отказывалась от переговоров с Украиной по поводу войны. Однако РФ готова разговаривать не на основе "эфемерных требований", а на базе согласованных в Стамбуле параметров.

Напомним, Путин угрожает бить по украинским АЭС.

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