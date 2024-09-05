Когда в Украине станет меньше отключений света: прогноз эксперта

Уже со следующей недели может быть только одна очередь.

Уже следующая неделя может пройти в Украине почти без отключений света. Такая ситуация будет при условии, если не будет аварий в энергосистеме или ударов ВС РФ по энергообъектам.

Об этом в эфире телеканала "Киев" сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

По его словам, на отключение электроэнергии на следующей неделе повлияют два фактора: восстановление высоковольтных сетей, которое должно завершиться к выходным, и возобновление энергоблоков после атак ВС РФ.

"Я надеюсь, что на следующей неделе у нас будет максимум одна очередь отключений. В такую же погоду, как мы сейчас имеем, или похожую. А, возможно, в определенные дни и не будет отключений вообще", — сказал эксперт.

Ранее эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что зимой Украина может столкнуться с большим дефицитом генерирующих мощностей, что может привести к отключениям электроэнергии.

Генеральный директор Yasno прогнозирует дефицит электроэнергии в энергосистеме на уровне 30-35% зимой.

Читайте также: