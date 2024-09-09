Росія атакувала енергооб'єкти у семи областях - Міненерго

Енергетики працюють над відновленням електроенергії.
Через російські атаки у семи областях України є нові знеструмлення.
Про це інформує Міністерство енергетики.
Донецька область
Через ворожі обстріли минулої доби знеструмлено понад 11 тисяч абонентів у 9 населених пунктах. Енергетики відновили електропостачання для 14,8 тисячі абонентів у 4 населених пунктах. На ранок залишаються без світла 170 населених пунктів – 127,8 тисячі абонентів.
Запорізька область
Через бойові дії знеструмлювалось 40 споживачів, на ранок усіх заживлено. Всього через бойові дії без напруги 3,7 тисячі споживачів у 51 населеному пункті.
Сумська область
Внаслідок авіаударів та артобстрілів з боку кордону рф знеструмлено 1,7 тисячі абонентів у 7 населених пунктах. Загалом без електропостачання залишаються 8,1 тисячі абонентів у 100 населених пунктах.
Харківська область
За минулу добу енергетики заживили 2,4 тисячі споживачів. Всього на ранок через бойові дії без напруги 112,5 тисячі споживачів. Внаслідок бойових дій без газопостачання 6 населених пунктів - 13 067 абонентів.
Херсонська область
Після ранкових обстрілів у м. Херсон додатково знеструмлено 659 абонентів. Загалом в обласному центрі без напруги 3951 споживач. В області після обстрілів без світла 1307 споживачів у одному населеному пункті. Загалом без електропостачання в області понад 27 тисяч споживачів у 46 населених пунктах.
Чернігівська область
Через бойові дії без електропостачання 2,3 тисячі споживачів у 27 населених пунктах.
Нагадаємо, директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко припустив, коли ситуація зі світлом покращиться.
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