На Львівщині сталася смертельна аварія із військовими

ДТП сталася неподалік від готелю-ресторану "Максим", що в селі Дроговиж.

У Львівській області автобус із військовими зіткнувся із вантажівкою. Аварія сталася на трасі Львів-Стрий вночі 9 вересня.

Про це повідомив депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич у Telegram.

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За його інформацією, загинув один військовий та ще десятеро - постраждало, однак у поліції це не підтвердили.

"Траса Львів-Стрий за світлофором в населеному пункті Дроговиж, ДТП автобус і фура. За попередньою інформацією, в автобусі загинув один військовий ще десятеро постраждалих", - написав він.

Тим часом місцеві ЗМІ уточнюють, що ДТП сталася неподалік від готелю-ресторану "Максим", що в селі Дроговиж Стрийського району. Внаслідок аварії водій автобуса загинув на місці інциденту. Також 12 військових отримали поранення.

У ГУНП у Львівській області розповіли, що водій пасажирського автобуса Mercedes, 55-річний мешканець Рівненської області, скоїв зіткнення з автопоїздом Renault, який стояв на проїзній частині дороги. Внаслідок зіткнення водій автобуса отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події. Дев’ятеро пасажирів автобуса – мешканці Києва, Чернігова, Закарпаття та Тернопільської області віком від 25 до 43 років, були доставлені у лікарню. Медики уточнюють їх діагнози.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, у Сумській області водій BMW на зустрічній смузі скоїв смертельну ДТП.

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