Сырский назвал цели в России для ударов западным оружием

Генерал сказал, что, прежде всего, ВСУ будут применять западное вооружение против вражеских ракетных комплексов, которые практически ежедневно наносят удары по населенным пунктам Украины.

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский назвал цели, по которым Украина будет наносить удары, когда получит разрешение применять западное оружие по территории России.

Об этом генерал рассказал в интервью CNN.

Сырский заверил, что ВСУ будут применять западное оружие на российской территории только против военных целей.

"Мы будем применять оружие только против военных целей, прежде всего против ракетных комплексов, которые практически ежедневно наносят удары по населенным пунктам. Это приводит к гибели мирных жителей", — подчеркнул главком.

В этом контексте он напомнил, что в результате ракетных ударов в Украине было разрушено много школ и больниц, в том числе известная больница "Охматдет". Фактически медучреждение было разрушено в центре Киева в результате ударов российскими крылатыми ракетами.

"Такие случаи происходят ежедневно. Гибнут не только взрослые, но и дети. А последние удары по Полтаве, Харькову, Сумам – по сути, нет ни одного города в Украине, который бы не почувствовал или не понес эти потери. Этот ужас войны, куда бы вы не уехали, мы видим результаты этих ударов, разрушенные здания, школы, детские сады", – рассказал Сырский.

Он сообщил, что главная задача применения западного дальнобойного оружия – борьба с ракетным оружием российской армии.

"Конечно, это удары по их складам, базам, где хранится оружие, где хранится топливо для армии. Конечно, это вся их логистика, которая обеспечивает перебрасывание этого оружия на передовую. Конечно, это аэродромы, с которых ударная авиация российской армии, ее Воздушно-космических сил применяет ракетное оружие, использует свои управляемые авиационные бомбы с глиссующими модулями, которые они сбрасывают на 70 километров, а то и больше. И снова они наносят удары по школам и населенным пунктам. Это цели", – рассказал генерал.

Он также подчеркнул, что украинские войска воюют против российской армии, а не против мирных жителей.

К слову, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что удары западным оружием по целям в глубине России не будут иметь большого значения для защиты Украины.

Читайте также: