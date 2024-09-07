Эксперт объяснил, что делать, если США не разрешают бить по РФ ракетами ATACMS.

Украина должна развивать свою ракетную программу, чтобы поражать российские аэродромы, на которых враг размещает стратегическую авиацию.

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Такое мнение в эфире Эспрессо высказал военный эксперт Defense Express Иван Киричевский.

Он отметил, что даже если Украине предоставят возможность наносить удары по территории тории РФ ракетами ATACMS, то в стратегическую авиацию они все равно не достанут.

"Чтобы ударить по авиабазе "Энгельс", "Саваслейка" или аэродрома в Мурманске районе "Оленья", нам нужно более дальнобойное оружие или нужно развивать собственную дальнобойную систему. ATACMS не дотянет до этих целей", — отметил Киричевский.

Он заявил, что следует прекратить жаловаться на то, что американцы не дают достаточно оружия, а повысить требования.

"Нужно сосредоточить усилия на том, чтобы добиться предоставления Tomahawk для поддержания мирового порядка. Ведь если мы не требуем Tomahawk, тратим энергию без конкретного результата", – подчеркнул Киричевский.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не дают разрешение Украине на удары по военным целям вглубь России, поскольку это не будет означать "перелом хода событий".

Кроме того, мы ранее информировали, что в Пентагоне заявили, что не видят смысла бить ракетами ATACMS по территории РФ.

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