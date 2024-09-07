Експерт пояснив, що робити, якщо США не дозволяють бити по РФ ракетами ATACMS

Україна повинна розвивати власну ракетну програму, щоб вражати російські аеродроми, на яких ворог розміщує стратегічну авіацію.

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Таку думку в етері Еспресо висловив військовий експерт Defense Express Іван Киричевський.

Він зазначив, що навіть якщо Україні нададуть можливість завдавати ударів по території торії РФ ракетами ATACMS, то до стратегічної авіації вони всеодно не дістануть.

"Щоб ударити по авіабазі "Енгельс", "Саваслейка" чи аеродрому в районі Мурманська "Оленья", нам потрібна більш далекобійна зброя або потрібно розвивати власну далекобійну систему. ATACMS не дотягне до цих цілей", - зауважив Киричевський.

Він заявив, що слід припинити жалітися на те, що американці не дають достатньо зброї, а натомість підвищити вимоги.

"Потрібно зосередити зусилля на тому, щоб домогтися надання Tomahawk для підтримки світового порядку. Адже якщо ми не вимагаємо Tomahawk, витрачаємо енергію без конкретного результату", - наголосив Киричевський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що очільник Пентагону Ллойд Остін заявив, що США не надають дозвіл Україні на удари по військових цілях вглиб Росії, оскільки це не означатиме "перелам перебігу подій".

Крім того, ми раніше інформували, що у Пентагоні заявили, що не бачать сенсу вражати ракетами ATACMS на території РФ.

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