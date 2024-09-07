F-16 не допоможуть: експерт пояснив, як Україні захищатись від російських балістичних ракет

Алгоритми дій F-16 на даний час та технології не дозволяють знищувати балістичні ракети.

Україна повинна використовувати надані партнерами комплекси Patriot та Samp-T проти балістичних ракет, які запускає Росія, оскільки винищувачі F-16 не можуть впоратися з цією задачею.

Також читайте Нова загроза для України від іранських ракет Dezful та Zolfaghar: що може отримати Путін та як застосувати

Таку думку висловив авіаційний експерт Костянтин Криволап, інформує РБК-Україна.

"Проти балістики діє тільки Patriot і тільки Samp-T. І все. У нас інших систем немає. F-16, як будь-який інший літак, не може збивати балістичні ракети. Немає таких літаків. Ні F-35, ні F-22 не мають такого озброєння, щоб збивати балістичні ракети", - розповів експерт.

Він зазначив, що алгоритми дій літаків на даний час та технології не дозволяють знищувати балістичні ракети.

"Балістичні ракети збивають балістичним ударом, тобто прямим ударом по ракеті", - пояснив Криволап.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влада Ірану вже відправила до Росії балістичні ракети малої дальності.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія планує нові удари по українській енергосистемі.

Читайте також: