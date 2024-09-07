На Сумщині пролунало 186 вибухів

Протягом минулої доби загарбники здійснили 70 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Зафіксовано 186 вибухів. Обстрілів зазнали Миропільська, Великописарівська, Хотінська, Краснопільська, Есманьська, Білопільська, Ямпільська, Глухівська, Шалигинська, Дружбівська Середино-Будська громади.

Миропільська громада: ворог здійснив удар FPV-дроном (1 вибух).

Хотінська громада: удар КАБ (1 вибух), удар FPV -дроном (1 вибух).

Білопільська громада: ворог вів обстріл з міномета (11 вибухів) і танковий обстріл (3 вибухи).

Глухівська громада: зафіксовано удари FPV-дронами (10 вибухів).

Краснопільська громада: ворог вів мінометний обстріл (8 вибухів), атаку FPV-дроном (3 вибухи), дронами-камікадзе (2 вибухи), здійснив скиди з БПЛА вибухових пристроїв (11 вибухів), також здійснив пуск КАБ (3 вибухи), внаслідок чого одна цивільна людина загинула, ще четверо – отримали поранення.

Есманьська громада: здійснено мінометний обстріл (6 вибухів), атаку FPV-дроном (1 вибух).

Шалигинська громада: удар FPV-дроном (16 вибухів), також росіяни вели обстріл з артилерії (5 вибухів) та РСЗВ (22 вибухи).

Великописарівська громада: удар FPV-дроном (3 вибухи), артилерійський обстріл (7 вибухів), мінометний обстріл (42 вибухи).

Ямпільська громада: удари КАБ (6 вибухів).

Середино-Будська громада: удар дроном-камікадзе типу FPV (7 вибухів).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Полтаві пролунали вибухи.

Крім того, ми раніше інформували, що у Чернігові пролунали вибухи.

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