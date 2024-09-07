На Київщині сили ППО спрацювали по ворожих БпЛА — КОВА

Місцевих жителів закликали перебувати у безпечних місцях.
У Київській області проти ворожих безпілотників спрацювали сили протиповітряної оборони.
Про це йдеться у повідомленні Київської обласної військової адміністрації.
У повідомленні місцевий жителів закликали перебувати у безпечних місцях.
"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться у повідомленні КОВА.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ ударила по Україні ракетами і дронами.
Крім того, ми раніше інформували, що на Львівщині сталося займання в результаті падіння уламків БпЛА.
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