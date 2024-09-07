Трамп хоче скасувати санкції проти РФ: як він пояснює свої плани

Експрезидент США побоюється, що санкції проти РФ можуть "зруйнувати долар".

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що в разі перемоги на виборах у листопаді він обмежить санкції проти інших країн, зокрема й Росії.

Про це він сказав під час виступу на зустрічі Нью-Йоркського економічного клубу.

Республіканець зазначив, що під час свого першого президентства він був змушений запроваджувати санкції, але намагався скасовувати їх, як тільки з'являлася така можливість. На думку Трампа, зловживання санкціями "руйнує долар" і шкодить його статусу світової валюти.

"Втратити долар як світову валюту – це як програти війну. Це зробило б нас країною третього світу", – наголосив Трамп.

За словами Трампа, Росія, Китай та Іран зараз докладають великих зусиль, щоб зміцнити свої валюти. Тому економічна конкуренція з цими країнами становить загрозу домінуванню долара. У такій ситуації Трамп вважає найкращою стратегією значне обмеження санкцій проти цих держав.

"Ви втрачаєте Іран, ви втрачаєте Росію, Китай намагається зробити свою валюту панівною. Є так багато конфліктів із усіма цими країнами, що ви втратите панування долара", – заявив Трамп.

Він додав, що санкції потрібно застосовувати лише до тих країн, які "цього заслужили", і саме такої політики він дотримуватиметься в разі перемоги на виборах.

Нагадаємо, Дональд Трамп має намір запропонувати посаду Ілону Маску у разі перемоги на виборах. Він планує створити комісію з ефективності уряду, яку очолить Маск.

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