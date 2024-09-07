Бої не припиняються: у Генштабі назвали найгарячіші напрямки

У суботу, 7 вересня, на фронті сталося 168 бойових зіткнень Сил оборони України з російськими військами. Найспекотніше на Покровському та Курахівському напрямках.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Фейсбуці.

По території України сьогодні Росія завдала одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, 70 авіаударів, скинувши при цьому 90 КАБів.

"Окрім того, загарбники задіяли для ударів 581 дрон-камікадзе та здійснили понад 3100 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів зброї", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, росіяни штурмували позиції наших підрозділів в районі Вовчанська.

"Українські захисники на Харківському напрямку ліквідували та поранили більше 60 окупантів, знищили два танки, чотири бойові броньовані машини, 40 БпЛА та автомобіль, також було пошкоджено артилерійську систему та чотири автомобілі противника", - повідомили в Генштабі.

Також ворог сімнадцять разів атакував наші позиції на Куп’янському напрямку.

"Поблизу населених пунктів Синьківки, Лозової, Стельмахівки, Петропавлівки, Глушківки та Андріївки підрозділи Сил оборони відбили сім наступальних дій. Ситуація напружена, десять боєзіткнень тривають", - додали в повідомленні.

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