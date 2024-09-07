Бои не прекращаются: в Генштабе назвали самые горячие направления

В субботу, 7 сентября, на фронте произошло 168 боевых столкновений Сил обороны Украины с российскими войсками. Жарче всего на Покровском и Кураховском направлениях.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в Фейсбуке.

По территории Украины сегодня Россия нанесла один ракетный удар с применением одной ракеты, 70 авиаударов, сбросив при этом 90 КАБов.

"Кроме того, захватчики задействовали для ударов 581 дрон-камикадзе и произвели более 3100 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов оружия", — говорится в сообщении.

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Кроме того, россияне штурмовали позиции наших подразделений в районе Волчанска.

" Украинские защитники на Харьковском направлении ликвидировали и ранили более 60 оккупантов, уничтожили два танка, четыре боевых бронированных машин, 40 БпЛА и автомобиль, также были повреждены артиллерийская система и четыре автомобиля противника ", — сообщили в Генштабе.

Также враг семнадцать раз атаковал наши позиции на Купянском направлении.

"Вблизи населенных пунктов Синьковки, Лозовой, Стельмаховки, Петропавловки, Глушковки и Андреевки подразделения Сил обороны отразили семь наступательных действий. Ситуация напряженная, десять боестолкновений продолжаются", — добавили в сообщении.

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