Трамп хочет отменить санкции против РФ: как он объясняет свои планы

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах в ноябре он ограничит санкции против других стран, в том числе России.

Об этом он сказал во время выступления на встрече Нью-Йоркского экономического клуба.

Республиканец отметил, что во время своего первого президентства он был вынужден вводить санкции, но пытался отменять их, как только появлялась такая возможность. По мнению Трампа, злоупотребление санкциями "разрушает доллар" и вредит его статусу мировой валюты.

"Потерять доллар как мировую валюту – это как проиграть войну. Это сделало бы нас страной третьего мира", – отметил Трамп.

По словам Трампа, Россия, Китай и Иран сейчас прилагают большие усилия, чтобы укрепить свои валюты. Поэтому экономическая конкуренция с этими странами представляет угрозу доминированию доллара. В такой ситуации Трамп считает лучшей стратегией значительное ограничение санкций против этих государств.

"Вы теряете Иран, вы теряете Россию, Китай пытается сделать свою валюту господствующей. Есть так много конфликтов со всеми этими странами, что вы потеряете господство доллара", – заявил Трамп.

Он добавил, что санкции нужно применять только к тем странам, которые "это заслужили", и именно такой политики он будет придерживаться в случае победы на выборах.

Напомним, Дональд Трамп намерен предложить должность Илону Маску в случае победы на выборах. Он планирует создать комиссию по эффективности правительства, которую возглавит Маск.

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