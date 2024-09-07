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Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Мапа тривог / Фото: alerts.in.ua

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

В ніч проти 7 вересня ворог атакує Україну уданими безпілотниками.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що декілька груп БпЛА у північній, західній та  частинах Чернігівщини, курс переважно західний.

  • Групи БпЛА  на півдні Сумщини рухаються у напрямку Чернігівської та Полтавської областей;
  • Групи БпЛА на півночі Київщини у напрямку Житомирщини;
  • Групи БпЛА на Черкащині, рухаються у напрямку Київської області;
  • Групи ударних БпЛА на Херсонщині рухаться у напрямку Миколаївської та Дніпропетровської областей;
  • БпЛА на Миколаївщині курс північно-західний (Вінницька область);
  • Групи ударних БпЛА на півночі Одещини рухаються у напрямку Вінницької області;

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ ударила по Україні ракетами і дронами.

Крім того, ми раніше інформували, що на Львівщині сталося займання в результаті падіння уламків БпЛА.

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