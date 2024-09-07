Трамп планує зняти з Росії санкції у разі перемоги на виборах

Кандидат у президенти Сполучених Штатів від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що планує зняти санкції проти Росії та Ірану у разі перемоги на виборах.

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Про це він повідомив під час виступу в Економічному клубі Нью-Йорка, повідомляє New Republic.

Він заявив, що введення санкції "вбиває долар".

"Якби ми втратили долар як світову валюту, я думаю, це було б еквівалентно програшу у війні, що зробило б нас країною третього світу. Тому що подивіться, ви втрачаєте Іран, ви втрачаєте Росію, Китай намагається зробити свою валюту домінуючою. Є так багато конфліктів з усіма цими країнами, що ви втратите панування долара. Тому я хочу використовувати санкції якомога менше", - сказав Трамп.

Він заявив, що Китай прагне зробити свою валюту домінуючою у світі, тому Трамп хоче використовувати санкції мінімально і лише проти країн, які "на це заслуговують".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп пропонує Ілону Маску посаду у разі перемоги на виборах.

Крім того, ми раніше інформували, що через порушення авторських прав Трамп може стати донором передвиборчої кампанії Гарріс.

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