Трамп планирует снять с России санкции в случае победы на выборах

Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что намерен снять санкции против России и Ирана в случае победы на выборах.

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Об этом он сообщил во время выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка, сообщает New Republic.

Он заявил, что введение санкции "убивает доллар".

"Если бы мы потеряли доллар как мировую валюту, я думаю, это было бы эквивалентно проигрышу в войне, что бы сделало нас страной третьего мира. Потому что посмотрите, вы теряете Иран, вы теряете Россию, Китай пытается сделать свою валюту доминирующей. Есть так много конфликтов со всеми этими странами, что вы потеряете господство доллара. Поэтому я хочу использовать санкции как можно меньше", — сказал Трамп.

Он заявил, что Китай стремится сделать свою валюту доминирующей в мире, поэтому Трамп хочет использовать санкции минимально и только против стран, которые "это заслуживают".

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп предлагает Илону Маску должность в случае победы на выборах.

Кроме того, мы ранее информировали, что из-за нарушения авторских прав Трамп может стать донором предвыборной кампании Гаррис.

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