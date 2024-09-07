В Сумской области раздалось 186 взрывов

За прошедшие сутки захватчики совершили 70 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Зафиксировано 186 взрывов. Обстрелы потерпели Миропольская, Великописаревская, Хотинская, Краснопольская, Эсманьская, Белопольская, Ямпольская, Глуховская, Шалыгинская, Дружбовская Середино-Будская общины.

Миропольское общество: враг нанес удар FPV-дроном (1 взрыв).

Хотинская община: удар КАБ (1 взрыв), удар FPV-дроном (1 взрыв).

Белопольское общество: враг вел обстрел из миномета (11 взрывов) и танковый обстрел (3 взрыва).

Глуховское общество: зафиксированы удары FPV-дронами (10 взрывов).

Краснопольская община: враг вел минометный обстрел (8 взрывов), атаку FPV-дроном (3 взрыва), дронами-камикадзе (2 взрыва), совершил сбросы с БПЛА взрывных устройств (11 взрывов), также совершил пуск КАБ (3 взрыва), в результате чего один гражданский человек погиб, еще четверо получили ранения.

Эсманьская община: совершен минометный обстрел (6 взрывов), атака FPV-дроном (1 взрыв).

Шалыгинская община: удар FPV-дроном (16 взрывов), также россияне вели обстрел из артиллерии (5 взрывов) и РСЗО (22 взрыва).

Великописаревское общество: удар FPV-дроном (3 взрыва), артиллерийский обстрел (7 взрывов), минометный обстрел (42 взрыва).

Ямпольское общество: удары КАБ (6 взрывов).

Середино-будская община: удар дроном-камикадзе типа FPV (7 взрывов).

Напомним, ранее сообщалось, что в Полтаве раздались взрывы.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Чернигове раздались взрывы.

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