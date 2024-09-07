В Хмельницкой области прогремели взрывы — СМИ

Перед взрывами была объявлена воздушная тревога.
В ночь на 7 августа в Хмельницкой области были слышны звуки взрывов.
Об этом говорится в сообщении Общественного.
"В Хмельницкой области слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Общественного", — говорится в сообщении.
Перед взрывами в области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы враждебных беспилотников.
Напомним, ранее сообщалось, что РФ ударила по Украине ракетами и дронами.
Кроме того, мы ранее информировали, что на Львовщине произошло возгорание в результате падения обломков БПЛА.
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