На Хмельниччині пролунали вибухи — ЗМІ

Перед вибухами була оголошена повітряна тривога.

В ніч проти 7 серпня у на Хмельниччині було чутно звуки вибухів.

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Про це йдеться у повідомленні Суспільного.

"На Хмельниччині чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні.

Перед вибухами в області була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих уданих безпілотників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ ударила по Україні ракетами і дронами.

Крім того, ми раніше інформували, що на Львівщині сталося займання в результаті падіння уламків БпЛА.

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