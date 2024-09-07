На Хмельниччині пролунали вибухи — ЗМІ

Перед вибухами була оголошена повітряна тривога.
В ніч проти 7 серпня у на Хмельниччині було чутно звуки вибухів.
Про це йдеться у повідомленні Суспільного.
"На Хмельниччині чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні.
Перед вибухами в області була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих уданих безпілотників.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ ударила по Україні ракетами і дронами.
Крім того, ми раніше інформували, що на Львівщині сталося займання в результаті падіння уламків БпЛА.
Читайте також:
- Лукашенко наказав збивати "Шахеди" на своїй території: з чим це пов'язано
- Атака "Шахедами" по Київщині: в ОВА повідомили про наслідки
- На Львівщині система ППО спрацювала по ворожих БпЛА — ОВА