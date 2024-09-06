Ракетний удар по Павлограду: зросла кількість постраждалих

Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по місту Павлограду Дніпропетровської області зросла до 64. Психологічну допомогу надали 37 людям.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Раніше повідомлялося, що від російського ракетного удару по Павлограду постраждало 58 осіб, серед яких 5 неповнолітніх.

П’ятницю, 6 вересня, очільник області назвав складним днем через ворожі обстріли, що призвели до руйнувань у багатьох населених пунктах.

Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Ворог також атакував місто Нікополь, де пошкоджено міську інфраструктуру.

“Пошкоджені 2 оселі місцевих і одна зайнялася. Понівечені 2 торговельні павільйони, господарська споруда”, - повідомив Лисак.

Внаслідок ворожої атаки у Нікополі постраждав 49-річний чоловік.

Марганецьку та Мирівську громади також атакували росіяни. Там горіли приватний будинок і господарські споруди. Пожежі сталися також на двох подвір’ях. Вогонь знищив авто.

Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

У Покровській громаді пошкодження є на птахофабриці.

“Загалом по Нікопольщині ворог вдарив понад півтора десятки разів. Важкою артилерією, дронами-камікадзе та боєприпасами, які скидав з БпЛА", - повідомив голова ОВА.

Оборонці неба збили 2 ворожі безпілотники.

У населені пункти району, які було знеструмлено, повернули світло.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару, якого завдала у п’ятницю, 6 вересня, російська терористична армія по місту Павлограду Дніпропетровської області, зафіксовано пошкодження на декількох підприємствах.

У Львові прощаються із мамою і трьома доньками, які загинули під час ракетного удару

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