Ракетный удар по Павлограду: возросло количество пострадавших

Число пострадавших в результате ракетного удара по городу Павлограду Днепропетровской области возросло до 64. Психологическую помощь оказали 37 людям.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Ранее сообщалось, что от российского ракетного удара по Павлограду пострадали 58 человек, среди которых 5 несовершеннолетних.

Пятницу, 6 сентября, глава области назвал сложным днем из-за вражеских обстрелов, повлекших разрушения во многих населенных пунктах.

Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Враг также атаковал город Никополь, где повреждена городская инфраструктура.

“Повреждены 2 дома местных жителей и один загорелся. Повреждены 2 торговых павильона, хозяйственная постройка”, – сообщил Лысак.

В результате вражеской атаки в Никополе пострадал 49-летний мужчина.

Марганецкую и Мировскую громады также атаковали россияне. Там горели частный дом и хозяйственные постройки. Пожары произошли также на двух дворах. Огонь уничтожил автомобиль.

Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

В Покровской громаде повреждения были на птицефабрике.

“В общей сложности по Никопольщине враг ударил более полутора десятков раз. Тяжелой артиллерией, дронами-камикадзе и сбрасываемыми с БпЛА боеприпасами", – сообщил председатель ОВА.

Защитники неба сбили 2 вражеских беспилотника.

В обесточенные населенные пункты района вернули свет.

Напомним, в результате ракетного удара, нанесенного в пятницу, 6 сентября, российской террористической армией по городу Павлограду Днепропетровской области, зафиксированы повреждения на нескольких предприятиях.

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