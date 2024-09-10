Ворог обстріляв шахту на Донеччині: постраждала людина

У Донецькій області російські війська обстріляли шахту, внаслідок чого постраждала одна людина.

Про це повідомили в Міненерго України.

"Донецька область: внаслідок ворожого обстрілу території однієї з шахт пошкоджено обладнання. На момент інциденту людей у шахті не було. Одній людині надано медичну допомогу", – йдеться в заяві.

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У відомстві також поінформували, що протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали цивільну енергетичну інфраструктуру у Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

Фіксувалися знеструмлення підстанцій та побутових споживачів. Живлення вже відновлено.

Нагадаємо, 9 вересня Міненерго інформувало, що через російські атаки у семи областях України були нові знеструмлення.

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