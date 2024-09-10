Дрони масовано атакували Підмосков’я: пошкоджені квартири, є постраждалі (фото, відео)

Безпілотники у ніч проти 10 вересня атакували чотири міські округи в Московській області Росії. Внаслідок, ймовірно, падіння уламків були пошкоджені житлові багатоповерхівки.

Про це повідомляють російська влада та телеграм-канали.

Дрони масовано атакували Підмосков’я. Так, аеропорт "Внуково" у Москві закрили через "приліт" на злітно-посадковій смузі. Росавіація повідомила, що аеропорти "Внуково", "Домодєдово" та "Жуковський" тимчасово не приймають і не відправляють літаки.

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Рух Каширським шосе у бік Москви був перекритий через уламки БПЛА, повідомила місцева влада.

Також повідомляється, що безпілотники влучили у три багатоповерхівки у місті Раменське, які зазнали суттєвих пошкоджені. На Спортивному проїзді спалахнула пожежа на 11-12 поверхах багатоповерхівки. У багатоповерхівці на Високовольтній вулиці пошкодження отримала квартира на дев'ятому поверсі.

За даними російських пабліків, у Раменському були пошкоджені щонайменше 20 квартир.

Як повідомив губернатор Московської області Андрій Воробйов, під час атаки дронів на Раменське загинула жінка, ще четверо людей постраждали. З житлових будинків були евакуйовані 43 особи.

У російському Міноборони відзвітували, що ППО за ніч збила 144 безпілотники: 72 – у Брянській області, 20 – у Московській, 14 – у Курській, 13 – у Тульській, вісім – у Бєлгородській, сім – у Калузькій, п'ять – у Воронезькій, чотири у Липецькій та один – в Орловській.

У російських пабліках також заявляють, що були атаковані аеродром "Шайковка" (Калузька область) та аеродром "Халіно" (Курська область). Зауважимо, що з "Шайковки" зазвичай злітають Ту-22м3, а з "Халіно" росіяни запускають "Шахеди".

Пошкоджений будинок у Московській області після атаки дронами / Фото: російські телеграм-канали

Пошкоджений будинок у Московській області після атаки дронами / Фото: російські телеграм-канали

Пошкоджений будинок у Московській області після атаки дронами / Фото: російські телеграм-канали

Пошкоджений будинок у Московській області після атаки дронами / Фото: російські телеграм-канали

Дрони атакували Московську область: "прильоти" зняли на відео

Нагадаємо, цієї ж ночі у російському Брянську пролунала серія вибухів. Влада заявила про відбиття масованої дронової атаки.

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