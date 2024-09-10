У російському Брянську лунають вибухи (відео)

Місцева влада повідомляє про роботу ППО.
У російському місті Брянськ в ніч проти 10 вересня пролунала серія вибухів.
Про це інформують місцеві жителі у соціальних мережах.
Повідомляється, що над містом та областю зафіксована велика кількість безпілотників.
Місцевий губернатор Олександр Богомаз заявляє про "відбиття спроби масованої атаки із застосуванням БПЛА" по території регіону.
Місцеві телеграм-канали пишуть, що велика кількість безпілотників пролетіли Брянщину та прямують в інші регіони країни-агресорки.
Також у мережі опублікували відео вибухів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що дрони атакували пороховий завод і нафтобазу у Брянській області.
Крім того, ми раніше інформували, що БпЛА атакував нафтобазу у Брянській області.
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