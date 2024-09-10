У російському Брянську лунають вибухи (відео)

У російському місті Брянськ в ніч проти 10 вересня пролунала серія вибухів.

Про це інформують місцеві жителі у соціальних мережах.

Повідомляється, що над містом та областю зафіксована велика кількість безпілотників.

Місцевий губернатор Олександр Богомаз заявляє про "відбиття спроби масованої атаки із застосуванням БПЛА" по території регіону.

Місцеві телеграм-канали пишуть, що велика кількість безпілотників пролетіли Брянщину та прямують в інші регіони країни-агресорки.

Також у мережі опублікували відео вибухів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що дрони атакували пороховий завод і нафтобазу у Брянській області.

Крім того, ми раніше інформували, що БпЛА атакував нафтобазу у Брянській області.

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