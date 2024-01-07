В Росії побідкались через атаку безпілотників на Брянську область

Окупанти заявили про нібито збиття українських безпілотників.
В Росії знову пожалілись на нібито атаку українських безпілотників і заявили про збиття дронів у Брянській області.
Про це пише пропагандистське видання "РІА".
Так, в Міноборони РФ заявили, що засоби російської "ПеВеО" 7 січня, близько 13 години, нібито знищили український безпілотник над Брянською областю.
Як заявив губернатор Олександр Богомаз, "український безпілотник збито ППО у Сівському районі Брянської області".
Нагадаємо, ГУР 6 січня "підсмажило" два російські "Панцирі" у Бєлгородській області (відео).
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