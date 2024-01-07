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В Росії побідкались через атаку безпілотників на Брянську область

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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В Росії побідкались через атаку безпілотників на Брянську область

Брянська область / Фото: із соцмереж

Окупанти заявили про нібито збиття українських безпілотників.

В Росії знову пожалілись на нібито атаку українських безпілотників і заявили про збиття дронів у Брянській області.

Про це пише пропагандистське видання "РІА".   

Так, в Міноборони РФ заявили, що засоби російської "ПеВеО" 7 січня, близько 13 години, нібито знищили український безпілотник над Брянською областю.

Як заявив губернатор Олександр Богомаз, "український безпілотник збито ППО у Сівському районі Брянської області".

Нагадаємо, ГУР 6 січня "підсмажило" два російські "Панцирі" у Бєлгородській області (відео).

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Дата публікації
Перегляди
551
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