В России пожаловались из-за атаки беспилотников на Брянскую область

В России снова пожаловались на якобы атаку украинских беспилотников и заявили о сбитии дронов в Брянской области.

Об этом пишет пропагандистское издание "РИА".

Так, в Минобороны РФ заявили, что средства российской "ПэВэО" 7 января, около 13 часов, якобы уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью.

Как заявил губернатор Александр Богомаз, "украинский беспилотник сбит ПВО в Севском районе Брянской области".

Напомним, ГУР 6 января "поджарило" два российских "Панциря" в Белгородской области (видео).

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