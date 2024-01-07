В России пожаловались из-за атаки беспилотников на Брянскую область

Оккупанты заявили о якобы сбитии украинских беспилотников.
В России снова пожаловались на якобы атаку украинских беспилотников и заявили о сбитии дронов в Брянской области.
Об этом пишет пропагандистское издание "РИА".
Так, в Минобороны РФ заявили, что средства российской "ПэВэО" 7 января, около 13 часов, якобы уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью.
Как заявил губернатор Александр Богомаз, "украинский беспилотник сбит ПВО в Севском районе Брянской области".
Напомним, ГУР 6 января "поджарило" два российских "Панциря" в Белгородской области (видео).
Читайте также ведущие новости дня:
- Усиление мобилизации в Днепре: сотрудникам ТЦК разрешили проверять документы и осматривать вещи – законно ли это
- "Они дали основания для вторжения России": военный рассказал, кто привел "русский мир" в Украину
- Россия отправляет на войну против Украины иностранцев: одно из государств выдвинуло требования Кремлю (фото, видео)