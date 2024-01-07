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В России пожаловались из-за атаки беспилотников на Брянскую область

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
551
Время на прочтение
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В России пожаловались из-за атаки беспилотников на Брянскую область

Брянская область / Фото: из соцсетей

Оккупанты заявили о якобы сбитии украинских беспилотников.

В России снова пожаловались на якобы атаку украинских беспилотников и заявили о сбитии дронов в Брянской области.

Об этом пишет пропагандистское издание "РИА".

Так, в Минобороны РФ заявили, что средства российской "ПэВэО" 7 января, около 13 часов, якобы уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью.

Как заявил губернатор Александр Богомаз, "украинский беспилотник сбит ПВО в Севском районе Брянской области".

Напомним, ГУР 6 января "поджарило" два российских "Панциря" в Белгородской области (видео).

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Дата публикации
Просмотры
551
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