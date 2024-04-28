На Брянщині - "бавовна": росіяни переконують, що "збили безпілотники"

У Брянській області Росії у ніч проти 28 квітня 2024 року відбулася "бавовна".

Відповідні відео поширюють у соціальних мережах.

Тим часом російська влада укотре заявляє про "збиття безпілотників".

Спочатку заявили про збиття чотирьох, а потім нібито ще чотирьох дронів.

"Чотири ворожі БПЛА літакового типу знищені силами ППО Міністерства оборони РФ над Севським районом", - відзвітувалися росіяни.

Водночас начебто постраждалих та руйнувань немає, але чомусь оперативні служби працюють на місці.

Тим часом у тимчасово окупованому Криму пролунала низка вибухів.

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