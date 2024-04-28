Частину України охопила повітряна тривога: що сталося

Перебувайте в укриттях.
У ніч проти 28 квітня 2024 року повітряна тривога була оголошена в низці українських областях.
Передовсім вона була оголошена через рух ворожих безпілотників.
"Шахед на Черкащині! Курс північно західний!", - повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.
Також моніторингові канали повідомляють про рух ворожих безпілотників з Київщини на територію Вінницької області.
Повітряна тривога, зокрема, оголошена, у Київській області та центральному регіоні нашої країни, та, подекуди на сході.
Перебувайте в укриттях та не нехтуйте особистою безпекою.
Нагадаємо, що раніше у тимчасово окупованому Криму пролунала низка вибухів.
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