У тимчасово окупованому Криму пролунала низка вибухів

У ніч проти 28 квітня 2024 року в тимчасово окупованому Криму пролунало кілька вибухів.

Про це інформують очевидці у соціальних мережах.

За попередньою інформацією, йдеться про те, що у Джанкої та Джанкойському районі чули потужний вибух.

Пізніше стало відомо про повторну детонацію.

Під ударом, попередньо, опинилися військові обʼєкти. Є інформація про влучання у військову частину.

Наразі інформація перевіряється та уточнюється.

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Нагадаємо, росіяни не можуть посилити свої ППО в Криму на тлі передавання Україні ракет ATACMS. Нині йдеться про відновлення втраченої потужності.

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