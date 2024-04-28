У тимчасово окупованому Криму пролунала низка вибухів

Тривожна ніч розпочалася в Криму
У ніч проти 28 квітня 2024 року в тимчасово окупованому Криму пролунало кілька вибухів.
Про це інформують очевидці у соціальних мережах.
За попередньою інформацією, йдеться про те, що у Джанкої та Джанкойському районі чули потужний вибух.
Пізніше стало відомо про повторну детонацію.
Під ударом, попередньо, опинилися військові обʼєкти. Є інформація про влучання у військову частину.
Наразі інформація перевіряється та уточнюється.
Нагадаємо, росіяни не можуть посилити свої ППО в Криму на тлі передавання Україні ракет ATACMS. Нині йдеться про відновлення втраченої потужності.
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