Во временно оккупированном Крыму раздался ряд взрывов

Тревожная ночь началась в Крыму
В ночь на 28 апреля 2024 года во временно оккупированном Крыму раздалось несколько взрывов.
Об этом информируют очевидцы в социальных сетях.
По предварительной информации, говорится, что в Джанкое и Джанкойском районе слышали мощный взрыв.
Позже стало известно о повторной детонации.
Под ударом предварительно оказались военные объекты. Есть информация о попадании в воинскую часть.
В настоящее время информация проверяется и уточняется.
Напомним, россияне не могут усилить свои ПВО в Крыму на фоне передачи Украине ракет ATACMS. В настоящее время речь идет о восстановлении утраченной мощности.
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