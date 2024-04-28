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Во временно оккупированном Крыму раздался ряд взрывов

Во временно оккупированном Крыму раздался ряд взрывов

Под ударом предварительно оказались военные объекты.

Тревожная ночь началась в Крыму

В ночь на 28 апреля 2024 года во временно оккупированном Крыму раздалось несколько взрывов.

Об этом информируют очевидцы в социальных сетях.

По предварительной информации, говорится, что в Джанкое и Джанкойском районе слышали мощный взрыв.

Позже стало известно о повторной детонации.

Под ударом предварительно оказались военные объекты. Есть информация о попадании в воинскую часть.

В настоящее время информация проверяется и уточняется.

Напомним, россияне не могут усилить свои ПВО в Крыму на фоне передачи Украине ракет ATACMS. В настоящее время речь идет о восстановлении утраченной мощности.

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