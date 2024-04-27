Когда и при каком условии будет уничтожен Крымский мост: предположение эксперта

Для уничтожения Крымского моста Украине нужно полностью вывести из строя противовоздушную оборону оккупантов.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире Эспрессо.

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По его мнению, для эффективного уничтожения российских систем противовоздушной обороны С-400 и С-300, расположенных в Крыму необходимо минимум 30 ракет ATACMS.

"Мы с вами разговор начали именно с аэродрома в Джанкое, где был уничтожен дивизион 18-го зенитно-ракетного полка, того самого, который в 2014 году перешел на сторону российских оккупантов, то есть первый дивизион предателей уничтожен, возмездие началось", — сказал эксперт.

Он добавил, "как только эти компоненты перестанут быть боеспособными, воздушное пространство Крыма не будет прикрыто комплексами С-400, С-300 большого радиуса действия – это открывает соответствующие пути к мосту той или иной номенклатурой поражения".

Напомним, в ВМС прокомментировали статью The Sun о планах Украины уничтожить Крымский мост.

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