Когда и при каком условии будет уничтожен Крымский мост: предположение эксперта

Для эффективного уничтожения российских систем противовоздушной обороны необходимо минимум 30 ракет ATACMS, считает эксперт.
Для уничтожения Крымского моста Украине нужно полностью вывести из строя противовоздушную оборону оккупантов.
Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире Эспрессо.
По его мнению, для эффективного уничтожения российских систем противовоздушной обороны С-400 и С-300, расположенных в Крыму необходимо минимум 30 ракет ATACMS.
"Мы с вами разговор начали именно с аэродрома в Джанкое, где был уничтожен дивизион 18-го зенитно-ракетного полка, того самого, который в 2014 году перешел на сторону российских оккупантов, то есть первый дивизион предателей уничтожен, возмездие началось", — сказал эксперт.
Он добавил, "как только эти компоненты перестанут быть боеспособными, воздушное пространство Крыма не будет прикрыто комплексами С-400, С-300 большого радиуса действия – это открывает соответствующие пути к мосту той или иной номенклатурой поражения".
Напомним, в ВМС прокомментировали статью The Sun о планах Украины уничтожить Крымский мост.
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