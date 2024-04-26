Днепр-1 – Динамо: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

В субботу, 27 апреля, "Днепр-1" и "Динамо" встретятся в матче 26-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24.

Поединок состоится на "Днепр-Арене" в Днепре. Стартовый свисток прозвучит в 13:00.

За пять туров до окончания чемпионата "Динамо" с 54 очками занимает второе место в УПЛ. Команда Александра Шовковского на 4 балла отстает от лидера "Шахтера". Также у "бело-синих" и "горняков" есть по одной игре в запасе.

В свою очередь, "Днепр-1" с 45 пунктами располагается на четвертой строчке чемпионата Украины.

Прямая трансляция матча "Днепр-1" – "Динамо" доступна на YouTube-канале FootballHub.

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