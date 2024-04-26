Дніпро-1 – Динамо: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

У суботу, 27 квітня, "Дніпро-1" та "Динамо" зустрінуться в матчі 26-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.

Поєдинок відбудеться на "Дніпро-Арені" у Дніпрі. Стартовий свисток пролунає о 13:00.

За п'ять турів до закінчення чемпіонату "Динамо" з 54 очками посідає друге місце в УПЛ. Команда Олександра Шовковського на 4 бали відстає від лідера "Шахтаря". Також "біло-сині" та "гірники" мають по одній грі в запасі.

Своєю чергою, "Дніпро-1" з 45 пунктами розташовується на четвертій сходинці чемпіонату України.

Пряма трансляція матчу "Дніпро-1" – "Динамо" доступна на Youtube-каналі FootballHub.

Гру також можна переглянути на телеканалі 2+2, зокрема й на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Підписуйтеся на канали TSN.ua у Telegram та Viber, а також сторінки TSN.ua та ТСН Проспорт у Facebook.

Читайте також:

АПЛ: розклад і результати матчів 35-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

Серія А: розклад і результати матчів 34-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Ла Ліга: розклад і результати матчів 33-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця