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На Сумщині пролунало 112 вибухів

На Сумщині пролунало 112 вибухів

Наслідки обстрілу Білопілля на Сумщині 26 квітня / Фото: МВС України у Telegram

Росіяни продовжують обстрілювати Сумщину.

Стала відома ситуація на прикордонні Сумщини станом на 21.00 27 квітня 2024 року.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у соціальних мережах. 

Протягом дня росіяни здійснили 20 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 112 вибухів. Обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Новослобідська, Глухівська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.

  • Юнаківська громада: з території РФ  з ворожого БПЛА здійснено скидання ВОГ (5 вибухів).
  • Новослобідська громада: ворог бив з артилерії (5 вибухів), мінометів (6 вибухів), РСЗВ (20 вибухів).
  • Краснопільська громада: 16 мін скинули росіяни на територію громади.
  • Зноб-Новгородська громада: зафіксовано мінометний обстріл (7 вибухів).
  • Хотінська громада: ворог вдарив з мінометів (6 вибухів) та артилерії (4 вибухи).
  • Великописарівська громада: були обстріли з РСЗВ (4 вибухи) та артилерії (6 вибухів).
  • Глухівська громада: здійснено артилерійський обстріл (6 вибухів).
  • Есманьська громада: 1 міну скинули росіяни на територію громади.
  • Середино-Будська громада: з ворожого БПЛА здійснено скидання ВОГ (3 вибухи).
  • Білопільська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (9 вибухів), обстріл з гранатомету СПГ (4 вибухи)
  • Миколаївська громада: здійснено мінометний обстріл (10 вибухів).

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