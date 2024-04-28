На Сумщині пролунало 112 вибухів

Росіяни продовжують обстрілювати Сумщину.
Стала відома ситуація на прикордонні Сумщини станом на 21.00 27 квітня 2024 року.
Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у соціальних мережах.
Протягом дня росіяни здійснили 20 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 112 вибухів. Обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Новослобідська, Глухівська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.
- Юнаківська громада: з території РФ з ворожого БПЛА здійснено скидання ВОГ (5 вибухів).
- Новослобідська громада: ворог бив з артилерії (5 вибухів), мінометів (6 вибухів), РСЗВ (20 вибухів).
- Краснопільська громада: 16 мін скинули росіяни на територію громади.
- Зноб-Новгородська громада: зафіксовано мінометний обстріл (7 вибухів).
- Хотінська громада: ворог вдарив з мінометів (6 вибухів) та артилерії (4 вибухи).
- Великописарівська громада: були обстріли з РСЗВ (4 вибухи) та артилерії (6 вибухів).
- Глухівська громада: здійснено артилерійський обстріл (6 вибухів).
- Есманьська громада: 1 міну скинули росіяни на територію громади.
- Середино-Будська громада: з ворожого БПЛА здійснено скидання ВОГ (3 вибухи).
- Білопільська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (9 вибухів), обстріл з гранатомету СПГ (4 вибухи)
- Миколаївська громада: здійснено мінометний обстріл (10 вибухів).
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