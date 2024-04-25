Удар РФ по Балаклії на Харківщині: кількість постраждалих зросла

Внаслідок російської атаки 25 квітня по Балаклії Ізюмського району, що на Харківщині відомо про 10 постраждалих.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що кількість постраждалих зросла до 10. Поранені дві жінки 37, 48 років та 55-річний цивільний чоловік.

"Окупант вдарив ракетою по залізничному вокзалу, коли постраждалі перебували у пасажирських вагонах електропоїзда "Харків — Ізюм", - мовиться у повідомленні.

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За даними Синєгубова, троє жінок віком 37,47, 60 та четверо чоловіків 39, 49, 49 та 62 років отримали вибухові травми різного ступеня внаслідок російського обстрілу. Також поранені дві жінки 37, 48 років та 55-річний цивільний чоловік.

"Їм надається допомога у медичному закладі", - додав очільник Харківської ОВА.

Нагадаємо, російські окупанти завдали удару по Балаклії Ізюмського району на Харківщині. Зафіксовано влучання біля залізничного вокзалу.

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