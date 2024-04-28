У Криму була оголошена ракетна небезпека

У ніч проти 28 квітня 2024 року в тимчасово окупованому Криму в районі Джанкоя пролунали вибухи.

Про це йшлося у місцевих пабліках.

Також у Криму одразу після скасування ракетної небезпеки жителі Джанкоя та Євпаторії чули вибухи. Ракетну небезпеку окупанти знову оголосили по всьому півострові.

За попередньою інформацією, спрацювала російська "система ППО".

Раніше йшлося про те, що рух автотранспорту незаконно зведеною тимчасовою конструкцією "Кримський міст" знову перекрито.

Тим часом росіяни повідомляють, що "ворог намагається атакувати об'єкти на півострові". Мовляв, повідомляється про "збиті цілі" в районі Чорноморська.

Нагадаємо, росіяни не можуть посилити свої ППО в Криму на тлі передавання Україні ракет ATACMS. Нині йдеться про відновлення втраченої потужності.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.